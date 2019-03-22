Danimarkalı lider Kur’an-ı Kerim yaktı

Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını engellemek isteyen aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kur’an-ı Kerim yaktı.
Danimarkalı lider Kur’an-ı Kerim yaktı22.03.2019 19:34
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