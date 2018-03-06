Çin'in en popüler şarkısında 'Türkiye' sözleri 05 Mart 2018, Pazartesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın alternatif pazarlar için yaptığı çalışmalar ilk meyvelerini verdi. Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist sayısı Ocak'ta yüzde 60 arttı... Asya ülkelerinden Ocak'ta 500 bin turistin Türkiye'yi tercih ettiği açıklandı. Turizmciler, 2018 yılının Çin'de Türkiye Turizm Yılı olması nedeniyle başta özellikle İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale'ye bir hafta içerisinde binlerce Çinli turistin gelmesini bekliyor. Öte yandan Çin'in şu sıralar en popüler şarkısında geçen 'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' sözleri herkesin dilinde.



Çin'de Türk yılı ilan edilen 2018 yaklaşırken şu anda tüm Çin bu şarkıyı söylüyor.

Uzakdoğu'nun en çok sevilen yıldızlarından Çinli şakırcı Xiao Zhang'ın söylediği Dai ni qu luxing (Seni seyahate götüreceğim) isimli şarkı şu sıralar bölgede herkesin dilinde. Popülerliği gün geçtikçe artan şarkı sevdiği kızı ikna etmeye çalışan bir gencin ağzından yazılmış. Şarkı'da sevdiği kızı ikna etmek için elindeki en büyük koz olarak Türkiye'yi kullanan çocuk, 'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' diyor. Bu bölüm şarkının girişinde verilip nakaratlarla tekrarlanıyor. Çinlilerin aktif kullandıkları sosyal ağları we chat'te de en çok paylaşılan şarkılar arasında. Çin'de yaşayan Türkler de şarkıyı Türkiye'yi anlatan metinler ve resimlerle sosyal ağlarda yayıyor.