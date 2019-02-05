Avrupa Birliği'nde Maduro ayrılığı

Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkenin ulusal onur gününde konuştu. Maduro, Venezuela'yı canı pahasına koruyacağını belirtti. Avrupa Birliği ise Venezuela'daki krizle ilgili fikir ayrılığına düştü. 13 ülke kendini sözde devlet başkanı ilan eden muhalif lidere destek verdi. İtalya ve Yunanistan ise ülkenin iç işlerine karışılmamasını istedi. Peki muhalif lidere destek veren o 13 ülke hangileri? İşte detaylar...
Avrupa Birliği'nde Maduro ayrılığı05 Şubat 2019, Salı
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