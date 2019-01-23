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Sen Anlat Karadeniz'de bugüne kadar neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz 3 dakikalık hızlı özet izle

23 Ocak 2019, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz dizisi, Atv ekranlarında başladığı günden bu yana izleyicinin büyük beğenisini aldı ve reyting rekorları kırdı. Peki, Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz'de dünden bugüne neler yaşandı? İzlemeye doyamayanlar için, efsane dizi Sen Anlat Karadeniz'in 3 dakikalık hızlı özeti...


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