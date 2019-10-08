TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca reyting listesi zirvede yer alan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı fragmanını paylaştı. Filmi büyük bir heyecanla bekleyen izleyiciler şimdi heyecanla Türkler Geliyor ne zaman vizyona girecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte filmin merakla beklenen fragmanı...
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni filmi Türkler Geliyor'un fragmanı yayınlandı!08.10.2019 21:07
- Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni filmi Türkler Geliyor'un fragmanı yayınlandı!
- ATV'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yayınlanacak diziler...
- Bir Zamanlar Çukurova'da dünden bugüne kadar neler yaşandı? İşte 3 dakikalık hızlı özet
- Sen Anlat Karadeniz'de bugüne kadar neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz 3 dakikalık hızlı özet izle
- Sen Anlat Karadeniz'de çok konuşulacak sahne: Siz kim oluyorsunuz da hor görüyorsunuz!
- Sen Anlat Karadeniz herkesin konuştuğu sahne: Tahir ile Nefes'in dini nikahını Osman Hoca böyle kıydı!
- Nefes sordu, Osman Hoca yanıtladı: "Teheccüd nedir?"
- Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran Hz. Ömer öyküsü...
- "Bordo Bereliler 2 Afrin" filmi geliyor
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi oyuncu veda etti?
- Mehmetçik Kutül - Amare Final Sahnesiyle İzleyenleri Mest Etti
- Diriliş Ertuğrul'un 103. bölüm fragmanı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.