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'dan Cenk'e özel video

06 Ocak 2018, Cumartesi
kulübü 'un transferini resmen açıkladı. kulübünün sosyal medya hesabından Cenk'e özel bir video paylaşılarak 'Hoşgeldin' denildi.
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