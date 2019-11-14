Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz final bölümü full izle

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz bu akşam final bölümüyle ekranlara veda etti. Final bölümünde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından yakından takip edilirken bölümü kaçıran izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm tek parça izle seçeneğini arıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz final bölümü...
SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır.
FİKRET YOLA ÇIKIYOR
Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar.
FERHAT VE HAZAN BİRBİRLERİNE SÖZ VERİYOR
Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler.
NEFES KENDİNE YENİ BİR YOL ÇİZİYOR
Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.
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