Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm Fragmanı

"Biz hiç birbirimizi göremeyecek miyiz?"
Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm Fragmanı08 Mart 2018, Perşembe
- Sen Anlat Karadeniz 7. Bölüm fragmanı
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- Nefes ile Tahir, Yiğit'i arıyor!
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- Sen Anlat Karadeniz 5. Bölüm
- Nefes, Yiğit ile vedalaşıyor!
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- Nefes'ten Tahir'e tokat!
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