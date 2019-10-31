Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Buluşma planı herkesi şaşırtacak 31.10.2019 02:00

Ekranlarda çarşamba akşamları merakla takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisinde heyecan yine doruktaydı. Yeni bölümde Hazan'ın yaptığı hareket dikkat çekerken Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan buluşma planı herkesi şaşırttı. Bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı...