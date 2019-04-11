Sen Anlat Karadeniz 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir Nefes'le konuşmaya karar veriyor 11.04.2019 00:12

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 48. yeni bölüm fragmanını merak ediyordu. Merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Tahir, Vedat'ın bıraktığı video kaydıyla Nefes'in hamile kalırsa öleceğini öğrendi. Heyecan dolu son bölümün ardından merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes'in doğum yaptığı takdirde öleceğini öğrenen Tahir bunun Vedat'ın bir oyunu olup olmadığını araştırmaya başlar. Ancak durumdan habersiz olan Nefes farkına varmadan Tahir'in önüne engeller çıkarır.

TAHİR GERÇEĞİ SÖYLEYİP SÖYLEMEME KONUSUNDA KARARSIZ KALIYOR

Nefes hayatında ilk kez sıcak bir yuvanın üyesidir, öyle ki Saniye'yi bile annesi yerine koyar. Hal böyleyken Tahir sevdiği kadına gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalır.

MERCAN, NEFES'İN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Tahir kaygılarla boğuşurken Mercan, Nefes'in hamile olduğunu öğrenmiş, hayata ve Tahir'e dair umutları tükenmiştir. Mercan içinde kalanları Tahir'e dökerken, Nefes yapayalnız ve yardıma muhtaçtır.