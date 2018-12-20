Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm fragman izle | Sen Anlat Karadeniz izle

Sen Anlat Karadeniz’in 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Mercan, Vedat'ı öldürmek isterken Berrak'a mı zarar verecek? Vedat ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz'in 36. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
"Bana söylemeliydin Nefes..."
Sen Anlat Karadeniz’in 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Mercan, Vedat'ı öldürmek isterken Berrak'a mı zarar verecek? Vedat ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz'in 36. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
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