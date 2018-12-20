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Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm fragman izle | Sen Anlat Karadeniz izle

19 Aralık 2018, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz’in 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Mercan, Vedat'ı öldürmek isterken Berrak'a mı zarar verecek? Vedat ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz'in 36. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.


"Bana söylemeliydin Nefes..."
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