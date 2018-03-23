Yol Durumu

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22 Mart 2018, Perşembe

Abisinin ihanetini öğrenen , Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği 'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın 'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. , kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice siz bırakır. 'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen , bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet . Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?

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