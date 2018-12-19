Sen Anlat Karadeniz 35. bölüm tamamı tek parça izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 19 Aralık 2018, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz’in 35. son bölümü yayınlandı. Seyircisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Mercan, Vedat'ı öldürmek isterken Berrak'a mı zarar verecek? Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz’in son bölümü haberimizde…





Geri dönüşü olmayan karar!

Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer.