Sen Anlat Karadeniz 32. bölüm tamamı tek parça izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 28 Kasım 2018, Çarşamba

Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’in 32. bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’de Fatih'in vurulması Saniye için bardağı taşıran son damla olur. Saniye tarafından evden kovulan Nefes duyduklarını sineye çekecek mi? Yoksa Nefes için gördüğü güzel düşten uyanma zamanı mı geldi? ‘Sen Anlat Karadeniz’in 32. son bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle.



Tahir'in içi acıyor!

Fatih'in vurulması Saniye için bardağı taşıran son damla olur. Saniye tarafından evden kovulan Nefes duyduklarını sineye çekecek mi? Yoksa Nefes için gördüğü güzel düşten uyanma zamanı mı geldi? Vedat'ın Nazar'a yaptıklarını öğrenen Cemil hesap soruyor. Eline silahı alıp Vedat'ın karşısına çıkan Cemil, Vedat'ı öldürmeye kararlıdır. Nefes tarafından terk edilen Tahir ise, kendini Karadeniz'in insafına bırakır…