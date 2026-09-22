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Aşk ve Taht 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ertuğrul Bey sahneye çıkıyor!

Aşk ve Taht 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ertuğrul Bey sahneye çıkıyor!

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atv’nin Bozdağ Film imzalı, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın hayatından esinlenen yeni dizisi “Aşk ve Taht”, üçüncü bölüm fragmanıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümde, Sultan Alaeddin’in Haçlılara karşı ilan ettiği büyük cenk kararı, Destina’nın babası ile Alaeddin arasında kalacağı kader seçimi ve Kayı Beyi Ertuğrul Bey’in sahneye çıkışı damga vuracak.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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