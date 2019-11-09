Kuruluş Osman 1. bölüm tanıtımı yayınlandı! Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu 09.11.2019 20:46

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı kısa sürede dikkat çekti. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman’ın yayın tarihi belli oldu. İzleyiciler bu nedenle şimdi heyecanla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yeni tanıtımı…

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi 20 Kasım Çarşamba olarak açıklandı.

BAMSI SÜRPRİZİ

Diriliş Ertuğrul'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez Kuruluş Osman dizisinde yer alıyor. Yayınlanan fragmanda Bamsı Alp karakterinin Osman Bey'le konuşması dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit dizide Osman Bey karakterine hayat verecek. Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüne hayat verecek.

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönecek.