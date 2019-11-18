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Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragman | Kuruluş Osman yeni fragman videosu izle

18.11.2019 15:11

Kuruluş Osman dizisi için heyecan dorukta! ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmayı bekleyen Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için diziseverler merakla açıklama bekliyordu. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman'da Osman Bey'i ünlü oyuncu Burak Özçivit hayat verecek. Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.  İşte Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 3. fragman tanıtımı...


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