Kızlar zor durumda



Cemre, Meral, Songül ve Eylül, Yavuz'u kapının önünde kanlar içinde yatarken görünce şok olurlar. Kader dehşetle aşağı iner. Yavuz ölmüştür. Nazan sesleri duyup dışarı çıkar. Kızlar teslim olmak isteyince Nazan engel olur. Kader'in hapis yatacağını söyleyerek kızları korkutur. Yavuz'un cesedini ortadan kaldırmak için plan yaparlar. Babasının birden ortadan kayboluşuna anlam veremeyen Serkan, Ali'den yardım ister. Kızlar bu sırrı sonsuza kadar saklamak için yemin ederler…