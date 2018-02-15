Kırgın Çiçekler 109. Bölüm

Nazan çocukları koruyabilecek mi?
Serkan, Nazan'la yüzleşir. Defne, Yavuz'un babaları olduğunu öğrenir. Nazan, Yavuz'un gerçek yüzünü bildiği için korku içindedir. Bütün karşı çıkmalarına rağmen Yavuz evlerine yerleşir. Evi satılmak üzere olan Kader zor durumdadır. Yavuz yardım edeceğini söyleyince adamın iyi niyetli olduğuna inanır. Olaylar kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürüklenince herkes büyük şok yaşar.
Kırgın Çiçekler 109. Bölüm14 Şubat 2018, Çarşamba
Nazan çocukları koruyabilecek mi?
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