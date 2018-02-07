Kader bütün servetini kaybeder.
Yavuz, Kader'i izlerken, Sedef'e yakalanır. Feride, Toprak'ın onu aldattığını düşünerek, takip etmeye başlar. Neriman kira için kızları sıkıştırınca para kazanma telaşına düşerler. Eylül takıdan kazandığı parayı çaldırır. Ali kızlara kendini savunma dersleri verir. Kader bütün servetini kaybeder. Nazan, Yavuz'un geçmişiyle ilgili şok edici şeyler öğrenince araları iyice gerilir. Yavuz son çare olarak Serkan'a babası olduğunu söylemeye karar verir.
Kırgın Çiçekler 108. Bölüm06 Şubat 2018, Salı
Kader bütün servetini kaybeder.
- Kırgın Çiçekler 109. Bölüm fragmanı
- Kırgın Çiçekler 108. Bölüm fragmanı
- Kırgın Çiçekler 107. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 107. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 106. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 106. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 105. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 105. bölüm fragmanı
- Kırgın Çiçekler 104. bölüm
- Kırgın Çiçekler 104. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 103. bölüm
- Kırgın Çiçekler 103. Bölüm fragman
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.