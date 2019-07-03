Kimse Bilmez 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 03.07.2019 00:57

ATV ekranlarının yaz sezonu dizilerinden olan Kimse Bilmez yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Köksal'ın Ali'den korktuğunu fark eden Uygar bunu kullanarak sürpriz bir hamle yapıyor. Yeni bölümün ardından merakla beklenen Kimse Bilmez 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, Sinan'ı vuran kişi olarak karakola götürülür. Ali, artık Sevda'nın gözünde kardeşini vuran adamdır. Sevda'nın Ali'ye beslediği hisler nefrete dönüşmüştür.

ALİ KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Ali önce nezaretten çıkmalı, sonra kendisini aklamalıdır. Ali'yle Sevda'yı ayırmayı başarmış olan Uygar'sa, Sevda'ya yakınlaşmanın yollarını aramaktadır. Aradığı fırsat ayağına gelir.

KÖKSAL'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Köksal'ın Ali'den korktuğunu fark eden Uygar bunu kullanarak sürpriz bir hamle yapar. Ali'yse, Sinan'ı vuran Kepçe'nin peşine düşer. Ali, kendini aklayabilecek mi?

PİLOT, ALİ'NİN PEŞİNDE

Öte yandan, Pilot Sinan'ı vuranın Ali olduğunu düşünmektedir. Bundan dolayı Ali'nin peşine düşmüştür.

İKİ KARDEŞ GERÇEĞİ ÖĞRENECEK Mİ?

İki kardeş, kardeş olduklarından habersiz ölümüne bir kavgaya tutuşur. Ali ve Pilot kardeş oldukları gerçeğini öğrenebilecekler mi? Bütün bunlar olurken Köksal'ın Hayriye'ye yaptığı itiraf her şeyi değiştirecektir.