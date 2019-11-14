Kimse Bilmez 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Uygar, Sevda'yı rehin alıyor 14.11.2019 18:44

Pazar akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kimse Bilmez dizisinin 21. bölümü izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Geçen haftaki bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla beklenen Kimse Bilmez 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar...

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uygar Sevda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister. Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko'yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot'a duyurmak için yeni bir plan daha yapar. Öte yandan Duygu, Pilot'un düşmanları tarafından kaçırılır. Duygu'nun hayatta kalması tek bir şeye bağlıdır. Pilot, sevdiği kadın için Ali'yi öldürecek mi?