Kimse Bilmez'in 21. bölümü yayınlandı! Kimse Bilmez son bölüm tek parça izle 11.11.2019 01:16

Atv ekranlarında yayınlanan ve izleyicisi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kimse Bilmez dizisinin 21. bölümü yayınlandı. Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde Uygar Sevda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister. Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko'yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot'a duyurmak için yeni bir plan daha yapar. İşte Kimse Bilmez'in 21. bölümü...