Kimse Bilmez 19. bölüm tek parça izle! İşte Kimse Bilmez son bölüm... 28.10.2019 00:17

Ekranların büyük bir heyecanla takip edilen dizisi Kimse Bilmez bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümde Köksal'ın vurulması dengeleri değiştirirken Sevda babasının sırrını anlatmak için harekete geçiyor. Peki, Kimse Bilmez son bölümde neler yaşandı? İşte Kimse Bilmez 19. bölüm tek parça izle seçeneği...

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır.

SEVDA NE YAPACAK?

Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak?

UYGAR GERÇEKLERİ AÇIKLIYOR

Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler. Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi

PİLOT EVLENME TEKLİFİ EDİYOR

Öte yandan, Duygu'ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi?