'Kimse Bilmez'e sürpriz transfer! Güzel oyuncu Sevtap Özaltun kadroya dahil oldu...

GÜZEL TRANSFER

ATV'nin her bölümü merakla beklenen 'Kimse Bilmez' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve filmde rol alan Sevtap Özaltun, dizide Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncu, canlandıracağı karakterle yeni olayların fitilini ateşleyecek.