GaleriSaklambaç

'Kimse Bilmez'e sürpriz transfer! Güzel oyuncu Sevtap Özaltun kadroya dahil oldu...

ATV'nin her bölümü merakla beklenen 'Kimse Bilmez' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu, dizide Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. İşte detaylar ve 1 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

01.10.2019 07:56 - Son Güncelleme: 01.10.2019 07:56
'Kimse Bilmez'e sürpriz transfer! Güzel oyuncu Sevtap Özaltun kadroya dahil oldu...

Daha önce de birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu, dizide Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. İşte detaylar ve 1 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

'Kimse Bilmez'e sürpriz transfer! Güzel oyuncu Sevtap Özaltun kadroya dahil oldu...

GÜZEL TRANSFER
ATV'nin her bölümü merakla beklenen 'Kimse Bilmez' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve filmde rol alan Sevtap Özaltun, dizide Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncu, canlandıracağı karakterle yeni olayların fitilini ateşleyecek.

'Kimse Bilmez'e sürpriz transfer! Güzel oyuncu Sevtap Özaltun kadroya dahil oldu...

MUTLU SONA ULAŞTI
Fulya Zenginer, önceki akşam 3 yıldır beraber olduğu sanat yönetmeni Küntay Tarık Evren ile Aslı Tunca Otel'de evlendi. Aile arasında yapılan düğüne yaklaşık 60 kişi katıldı. Barrus London imzalı gelinliğiyle göz kamaştıran Zenginer, balayı için de İtalya'yı tercih etti.

'Kimse Bilmez'e sürpriz transfer! Güzel oyuncu Sevtap Özaltun kadroya dahil oldu...

EŞSİZ DESTEK
Şarkıcı Cansu Kurtçu, önceki akşam Arnavutköy'deki Rise N Fall'da sahne aldı. Performansıyla alkış alan Kurtçu'yu gecede kendi gibi şarkıcı eşi Fettah Can yalnız bırakmadı.
Doğan SAVAŞ

'Kimse Bilmez'e sürpriz transfer! Güzel oyuncu Sevtap Özaltun kadroya dahil oldu...

SAĞLIĞA DAVET
Önceki gün Caddebostan sahili sağlıklı bir davete ev sahipliği yaptı. Sunucu Ece Vahapoğlu, manken Özge Ulusoy ve şef Yağız İzgül, Becel'in davetinde 6 kilometre boyunca koştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!
Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!