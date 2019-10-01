'Kimse Bilmez'e sürpriz transfer! Güzel oyuncu Sevtap Özaltun kadroya dahil oldu...
ATV'nin her bölümü merakla beklenen 'Kimse Bilmez' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu, dizide Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. İşte detaylar ve 1 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
01.10.2019 07:56
- Son Güncelleme: 01.10.2019 07:56
GÜZEL TRANSFER
ATV'nin her bölümü merakla beklenen 'Kimse Bilmez' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve filmde rol alan Sevtap Özaltun, dizide Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncu, canlandıracağı karakterle yeni olayların fitilini ateşleyecek.
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