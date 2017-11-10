Yol Durumu

#gözlerimesöyle #KanatsızKuşlar

09 Kasım 2017, Perşembe
Öleceğimi bilsem de seni yarı yolda bırakmadım Zeynep…
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Kanatsız Kuşlar Videoları