Yol Durumu

Biz Zeynep ile bugün evleniyoruz!

26 Ekim 2017, Perşembe
Ben Zeynep ile her şeye varım!
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kanatsız Kuşlar Videoları