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Kanatsız Kuşlar 30.bölüm fragmanı

12 Ocak 2018, Cuma
"Onun gerçek annesi olmadığını söylerim diye mi korkuyorsun?"
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