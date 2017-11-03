Ahmet, Zeynep'in karşısına nikah cüzdanıyla çıkar ve kendisiyle gelmesini ister. Onur, şok olmuştur. Emre, Muzaffer'in her şeyi bildiğini öğrendiğinde daha da öfkelenir. Annesine her şeyi anlatacaktır. Muzaffer, tam da bunu isteyerek Emre'yi kovar. Nefise, çocuklarıyla tuttuğu evde mutlu olacağını sanırken beklenmedik bir olay tüm duygularını altüst eder. Yaşadıkları zor anlardan kurtuluş için yine Muzaffer'den yardım istemek zorundadır. Fakat Nefise, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Muzaffer, içindeki fırtınaların çaresi olarak her şeyi yakacak gibidir. Onun gazabından Azime ile kızı Emel de nasiplerini alırlar. Gerçekleri öğrenen Onur, Zeynep'e zor anında yardım edecek midir?
Kanatsız Kuşlar 20. Bölüm03 Kasım 2017, Cuma
- Kanatsız Kuşlar 21. Bölüm fragman
- Ahmet, Zeynep'i tehdit ediyor!
- O adamla gitmene asla izin vermeyeceğim!
- Sen benim kocam değilsin!
- Emre ile Muzaffer yüzleşti!
- Kanatsız Kuşlar 20. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 19. Bölüm
- Kanatsız Kuşlarda geceye damga vuran şarkı!
- Ceylan nikahı bastı!
- Biz Zeynep ile bugün evleniyoruz!
- Artık gözümün önünde olmanı istiyorum...
- Ben Ahmet ile evleneceğim...
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