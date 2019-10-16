Hercai 17. bölüm 2. fragmanı yayında! Miran'ın konuşması konakta büyük etki yaratıyor 16.10.2019 18:04

ATV ekranlarında izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen Hercai dizisi geçen haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan bölümde Azize'nin planları dikkat çekerken Miran ve Reyyan'ın ne yapacağı merak konusu olmuştu. İzleyicilerin heyecanla beklediği Hercai 17. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merak edilen detaylar...

HERCAİ 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır.

MİRAN, HAZAR İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLIYOR

Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

AZİZE ASLANBEY NE YAPACAK?

Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur.

HERKES AZİZE'DEN ŞÜPHELENİYOR

Geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.