Hercai 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran'ın dinlediği masal gerçek olacak 04.05.2019 00:05

Ekranların sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Miran Aslanbey'in Reyyan için uğraştığı yeni bölümün ardından izleyicilerin beklediği Hercai 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

HERCAİ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Miran Aslanbey, Reyyan'ın "burada olan burada kalacak" sözüyle yıkılır.

KONAKTA İŞLER KARIŞIYOR

Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karışıyor! Bir yanda oğullarını Reyyan'la evlendirmek istemeyen Handan ve Cihan Şadoğlu, diğer tarafta ise her geçen gün Miran'ı elinden kaybeden Azize Aslanbey!

GERGİN ANLAR YAŞANACAK

Tüm bu karmaşa içinde Miran'ın yolu küçük Gül ile kesişiyor. Şadoğlu Konağı'nda da yine gergin anlar var!

MİRAN, REYYAN'IN BABASINA SİLAH ÇEKİYOR

Bir yanda dedesi Nasuh Şadoğlu'na karşı duran Azad, diğer yanda ortalığı karıştırmak için yine oyunlar peşindeki Yaren! Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?