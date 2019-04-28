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Hercai 8. yeni bölüm fragmanı izle!

28.04.2019 16:31


"Ablam yok gitmiş!"

Hercai 8. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'nin yeni bölümünde Hazar Bey ile Miran karşı karşıya gelecek. Miran'ın gözlerinde kin ve nefret gören Hazar Şadoğlu, kızı Reyyan ile konuşacak. Reyyan bu konuşmanın ardından evi terk edecek. Reyyan'ın gittiğini öğrenen Azat ise evde taş üstünde taş bırakmayacak! İşte Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi Hercai 8. yeni bölüm fragmanı...

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