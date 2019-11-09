Hercai 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan'ın kabusu sona erecek mi? 09.11.2019 19:23

ATV ekranlarında büyük bir beğeniyle takip edilen Hercai dün akşam 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan bölümde Hazar'ın vurulması ortalığı karıştırırken izleyicilerin merakla beklediği Hercai 21. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragmana dair merak edilen detaylar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır.

REYYAN'IN BABASINI KİM VURDU?

Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir.

REYYAN MİRAN'A GÜVENİNİ KAYBEDECEK Mİ?

Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir.

HAZAR VURULUYOR

Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?