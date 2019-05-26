Hercai 12. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Hercai sezon finali fragmanı... 26.05.2019 18:54

ATV ekranlarında cuma akşamları ilgiyle takip edilen Hercai dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Miran'ın Reyyan'ı kaçırdığı, ortalığın iyice karıştırdığı yeni bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Hercai 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister.

REYYAN KARARSIZ KALIYOR

Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır.

MİRAN, REYYAN'I KAÇIRIYOR

Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur.

AZAT, GÖNÜL'Ü KAÇIRIYOR

Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.