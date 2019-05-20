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Hercai 11. yeni bölüm fragmanı yayında! Azat Gönül'ü rehin alıyor

20.05.2019 00:51

Cuma günü izleyici karşısına çıkan Hercai'nin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Bölümün ardından merakla beklenen Hercai 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Hercai'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...


HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir.

MİRAN'IN REYYAN'A TEKLİFİ

Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı? Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek?

KONAKTA İKİNCİ DEPREM!

Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur.

AZİZE VE SULTAN'IN KARŞI HAMLESİ NE OLACAK?

Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?

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