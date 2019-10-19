Hercai 17. bölüm tek parça izle | Hercai son bölüm izle 19.10.2019 00:28

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin yeni bölümü dikkat çekti. Heyecan dolu bölümde Miran ve Reyyan tüm zorlu koşullara rağmen çıktıkları yolda herkese karşı savaşını sürdürmeye karar veriyor. Peki, yeni bölümde neler oldu? Hercai 17. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam etti. İşte Hercai 17. bölüm izleme seçeneği...

HERCAİ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder.

MİRAN HATASINI TELAFİ ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer.

HAZAR ESKİ BİR TANIDIĞIYLA GÖRÜŞÜYOR

Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir.

HAZAR ŞADOĞLU NE YAPACAK?

Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?