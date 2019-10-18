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  • 18.10.2019
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Cannes'da atv fırtınası! ve 'ye büyük ilgi...

Önceki gün ’nın Cannes şehrindeki TV ve içerik fuarında atv rüzgarı esti. Fuarda ’in başrolündeki ‘’ dizisi ile ve ’nü buluşturan ‘’ dizisine yabancı yatırımcılardan ilgi büyüktü...

atv fırtınası!

"Dizi, atv'de izlenir" sloganıyla yerli ve yabancı milyonların gönlünü fetheden atv, her yıl Ekim ayında Cannes'da düzenlenen TV içerik fuarı MIPCOM'u bu sene de fethetti. atv, aynı gün iki tanıtım toplantısı birden düzenleyen tek TV kanalı olarak Cannes'da büyük ilgi topladı.


dizisinin başrol oyuncusu dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ; Cannes'da düzenlenen fuardaydı.

Dört gün süren fuarın henüz ikinci günü sona ermeden ; Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satıldı. Çekimleri henüz başlamış olan Kuruluş Osman'a ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından ön rezervasyon yapıldı.


CANNES'DA HERCAİ RÜZGARI
Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin ile dizinin yönetmenlerinden Cem Karcı, Cannes'da tanıtım toplantısı düzenledi. Özellikle Akınözü ve Şahin, hayranları kadar fuara katılan yabancı basın mensuplarının yakın markajındaydı.

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