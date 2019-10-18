"Dizi, atv'de izlenir" sloganıyla yerli ve yabancı milyonların gönlünü fetheden atv, her yıl Ekim ayında Cannes'da düzenlenen TV içerik fuarı MIPCOM'u bu sene de fethetti. atv, aynı gün iki tanıtım toplantısı birden düzenleyen tek TV kanalı olarak Cannes'da büyük ilgi topladı.



Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ; Cannes'da düzenlenen fuardaydı.

Dört gün süren fuarın henüz ikinci günü sona ermeden Hercai; Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satıldı. Çekimleri henüz başlamış olan Kuruluş Osman'a ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından ön rezervasyon yapıldı.



CANNES'DA HERCAİ RÜZGARI

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin ile dizinin yönetmenlerinden Cem Karcı, Cannes'da tanıtım toplantısı düzenledi. Özellikle Akınözü ve Şahin, hayranları kadar fuara katılan yabancı basın mensuplarının yakın markajındaydı.