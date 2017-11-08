Yol Durumu

Sevdiğin kızı öldüreceksin!

07 Kasım 2017, Salı
"Bazen günahsız ölür, günahkarlara ceza vermenin bazen tek yolu budur!"
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