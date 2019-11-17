Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır Altan'ı ele geçirmeye çalışıyor 17.11.2019 19:29

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da salı günü heyecan doruktaydı. Son bölümde Hızır'ın başına gelen olaylar herkesi şaşırttı. Altan, Sınırsızları kullanarak Hızır ve arkadaşlarını can evinden vurmaya başladı. İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.

TİPİ, ALTAN'A SALDIRIYOR

Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır.

TUFAN'IN YEĞENİ ÖLDÜRÜLÜYOR

Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır.

MELİKE MEFTUN'UN HAİN PLANI NE?

Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder.

FEYYAZ'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.