Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölüm yeni fragmanı yayınlandı! EDHO 146. Bölüm fragmanı izle… 04.11.2019 00:01

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 146. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 146.bölüm fragmanında ''Önce ben bir gözünün bebeğini alayım, sonrasında gerekirse siz canını alırsınız!'' sözü dikkat çekiyor. İşte EDHO 146. bölüm fragmanı…