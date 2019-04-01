Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı izle 01.04.2019 09:47

"Masandaki adamlara sıkıyorlar; lider!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin 4 sezondur devam eden efsane dizisi EDHO yeni bölümde Akif, kapısına gelen Hızır ve İlyas'ı Alparslan ile tehdit ediyor. Yeğeninin hayatını riske atmamak için Akif'e bir şey yapmadan geri dönüyor. Alparslan ise kendisinin takip ettirildiğini öğrendikten sonra rahat durmuyor ve bulunduğu mekanda Akif'in adamlarını birer birer indiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölümde Hızr, arkasından iş çeviren Ünal Kaplan'ı alenen tehdit ediyor. Masanın lideri Ünal Kaplan ise hala diğer masa üyeri arkasından iş çevirmenin peşinde. EDHO yeni bölümde Ünal Kaplan'ın sonu mu geliyor? İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı...