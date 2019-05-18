Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça izle 18.05.2019 00:49

Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Haşmet Façalı'nın saldırıya uğraması ve ağır yaralanması Façalı ailesini derinden sarstı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 137. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Herkesin intikam almak için sıraya girdiği Zeki nihayet yakalanmıştır. Zeki'ye gereken cezayı vermek ise en çok Haşmet'in hakkıdır; fakat yakalandığı gibi öldürülmemesi büyük hata olacaktır.

FAÇALILAR, YIKILMAMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR

Düşmanını, yüreği soğuyana kadar öldürmemeye niyet eden Haşmet, bu hatası yüzünden hem Zeki'den hem de canından olmakla burun burunadır. Ağabeylerinin vurulmasıyla bir darbe daha alan Façalılar, yıkılmamak için büyük çaba sarf ederler.

ÜNAL KAPLAN, AKİF'İN PEŞİNDE

Ünal Kaplan, bir hain olduğu artık kesinleşmiş olan Akif'in, derhal yakalanması için Altan ile görüşme yapar. Akif de ona ve ekibine başlatılacak operasyonun farkındadır ve kaçış planlarını başlatır.

ESRA ÖLÜME TERK EDİLİYOR

Duygularını kullanan bu adamdan hesap sormak isteyen Esra'nın korkusuz tavırları, bir ölüm kalım savaşının içine girmesine neden olacaktır. Esra'nın hayatıyla oyun oynadıklarını düşünen Çakırbeyliler, bu savaştan kendilerini sorumlu tutacaklardır.

AKİF'TEN ALPARSLAN'A TUZAK

Esra'yı ölüme terk edip kaçan Akif ise artık kandırabileceği tek kişinin, Serpil'in yanında soluğu alır. Serpil, Özlem eve geldiğinde gerçek yüzünü gösteren Akif'in oyununu fark ettiğinde her şey için çok geç olacaktır. Akif için kaçış bileti olan Alparslan, kurtulması zor bir tuzağın içine doğru sürüklenecektir.