Cennet, Selim'in Ali olduğunu öğrenmiş ve bu gerçeği Selim ile paylaşıp paylaşmama arasında sıkışıp kalmıştır. Selim her şeyden habersiz Cennet ile ilişkilerini ilerleteceğini düşünüyordur. Cennet ile baş başa zaman geçirmek için gittikleri romantik bir ortamda hiç beklemediği bir şey olur. Cennet, Selim'i terk eder... Terk etmekle de kalmaz, artık buralardan gitmeye karar vermiştir. Arzu için bu bulunmaz bir fırsattır. Cennet hayatlarından çıkıyordur sonunda. Ama hiç ummadıkları bir şey olur. Cennet'in annesi bildiği kadın Cennet'e gerçekleri söyleyecektir. Hem de bütün ailenin içinde... Arzu artık yolun sonuna gelindiğinin farkındadır. Dönüşü olmayan bir yola giriliyordur.
Cennet'in Gözyaşları 9. Bölüm20 Kasım 2017, Pazartesi
- Cennet'in Gözyaşları 10. Bölüm fragman
- Cennet'in Gözyaşları 9. Bölüm fragman
- Cennet'in Gözyaşları 8. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 8. Bölüm fragman
- Cennet'in Gözyaşları 7. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 7. Bölüm fragman
- Cennet'in Gözyaşları 6. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları
- Cennet'in Gözyaşları 6. Bölüm fragman
- Cennet'in Gözyaşları 5. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 4. Bölüm
- Cennet'in Gözyaşları 3. Bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.