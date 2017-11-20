Cennet'in Gözyaşları 9. Bölüm 20 Kasım 2017, Pazartesi

Cennet, Selim'in Ali olduğunu öğrenmiş ve bu gerçeği Selim ile paylaşıp paylaşmama arasında sıkışıp kalmıştır. Selim her şeyden habersiz Cennet ile ilişkilerini ilerleteceğini düşünüyordur. Cennet ile baş başa zaman geçirmek için gittikleri romantik bir ortamda hiç beklemediği bir şey olur. Cennet, Selim'i terk eder... Terk etmekle de kalmaz, artık buralardan gitmeye karar vermiştir. Arzu için bu bulunmaz bir fırsattır. Cennet hayatlarından çıkıyordur sonunda. Ama hiç ummadıkları bir şey olur. Cennet'in annesi bildiği kadın Cennet'e gerçekleri söyleyecektir. Hem de bütün ailenin içinde... Arzu artık yolun sonuna gelindiğinin farkındadır. Dönüşü olmayan bir yola giriliyordur.