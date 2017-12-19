Cennet'in Gözyaşları 13. Bölüm 18 Aralık 2017, Pazartesi

Selim gemileri yaktı

Selim kendisinden gizlenen acı gerçekleri, hayatının koca bir yalan üzerine kurulduğunu öğrenmiştir. Kimseyi affetmeye niyeti yoktur. Buna Cennet de dahil... Cennet'in her şeyi anlatma çabası, yalvarmaları da boşunadır. Her şeyin sorumlusu Melisa, bu durumu lehine kullanmayı çok iyi becerir. Selim'in ağlayacak bir omuza ihtiyacı vardır ve bunu da ona tek dürüst olan kişi Melisa yapabilir...

Arzu ise Rıza Bey'in vefatının ardından Sema Hanım başta olmak üzere bütün ailesi tarafından dışlanıyordur. Mahir ile boşanması konusunda baskılar da ufaktan başlamıştır. Arzu bütün ailesi ile mücadele ederken tüm bunların sorumlusu olan Cennet'e de en büyük kötülüğü yapmaya kararlıdır. Yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Cennet bedelini ödeyecektir...

Ne var ki ödenecek bedeller bununla kalmayacaktır. Kaya'nın hapisten çıktığından habersiz olan Arzu saltanatının sefasını süreceğinden o kadar emindir ki, kendisine doğru adım adım gelen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.