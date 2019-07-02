Canevim 5. bölüm tek parça izle! Canevim son bölüm kesintisiz izle 02.07.2019 00:12

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Canevim heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde, Ömer üzerine atılan büyük iftirayla öfkeden deliye dönüyor. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Canevim 5. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

CANEVİM 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylan ve Ömer'in "mutlu" nişan günleri Kristina'nın kapılarını çalmasıyla berbat olmuştur. Kristina'nın karnında taşıdığı bebek ve Ömer'in gurbetteki hayatıyla ilgili anlattıkları, Ceylan ve ailesinin aklında büyük soru işaretleri oluşturur.

HERKES CEYLAN'A DESTEK OLMAK İSTİYOR

Herkes Ceylan'a destek olmaya çalışırken, hayatlarında ilk kez gördükleri bu kızın doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırlar.

ÖMER DELİYE DÖNÜYOR

Ömer ise üzerine atılan bu büyük iftirayla öfkeden deliye döner. Kendini herkesin gözünde temize çıkarmak için ya Kristina'nın gerçekleri anlatmasını sağlayacak, ya da onu kapısına kadar gönderen, bu olayın arkasındaki esas kişiyi ortaya çıkartacaktır.

TAYLAN'IN PLANI

Taylan'ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur. Taylan, kurduğu zorlu planın adımlarının doğru işlediğinden emin olmak için her boşluğu doldururken, Ceylan'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalar.