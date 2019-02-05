Bir Zamanlar Çukurova 19. bölüm fragman izle | Bir Zamanlar Çukurova hemen izle

Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümünde izleyicisini ekranları başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın 18.bölümünde Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın nefesleri kesen 18. bölümü...