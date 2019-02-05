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Bir Zamanlar Çukurova 19. bölüm fragman izle | Bir Zamanlar Çukurova hemen izle

04 Şubat 2019, Pazartesi

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. bölüm fragmanını yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin heyecanla beklenen 19. bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanının takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz...



"Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun!"



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