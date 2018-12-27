Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölüm fragman izle 26 Aralık 2018, Çarşamba

Bir Zamanlar Çukurova'nın 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Bir Zamanlar Çukurova'nın 16. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.