Bir Zamanlar Çukurova 9. bölüm tamamı tek parça izle | Son bölüm izle 08 Kasım 2018, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova’nın 9. bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek artıyor. Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz. Bir Zamanlar Çukurova 9. son bölüm izle





Çukurova'da yer yerinden oynuyor!



Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek artıyor. Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor. 'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak. Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi? Bebeğinin acısıyla yüreği yanan Züleyha, oğlunu kaçıranın kim olduğunu öğrenince işler çığırından çıkacak ve Çukurova'da adeta yer yerinden oynayacak!