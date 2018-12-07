Bir Zamanlar Çukurova 13. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle 06 Aralık 2018, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova’nın 13. bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz Bir Zamanlar Çukurova 13. son bölüm izle.





Büyük buluşma!

Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor! Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…