Yol Durumu

Aytekin, Fuat ve Rıfat’tan hesap soruyor!

11 Kasım 2017, Cumartesi
"Benim yanımda bir daha sesini yükseltme!"
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